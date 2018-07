[#MIAM] Pauses sucrées à Terres du Son

Pour le goûter ou le dessert.

Si vous êtes comme nous et que vous passez une partie de votre week-end à Terres du Son au Domaine de Candé à Monts, il y a fatalement un moment où vous allez avoir faim entre deux concerts une partie de blind test à la Charcuterie Musicale et une autre du Burger Quiz environemental de Centraider... pour vous aider à vous rassasier, on vous guide vers les bons plans, même si globalement tous les stands installés au village gratuit et sur la prairie des grandes scènes sont de qualité avec des produits essentiellement locaux et bio.



Ce samedi après-midi, à peu près au moment où la température était à son maximum (30 sous les arbres avec un vent frais, encore plus au Soleil), c’est d’une glace qu’on avait envie et on a eu le choix entre deux options : l’une près de la scène Grizzly, l’autre pas loin du château... Il fallait trancher, et on a opté pour des glaces artisanales faites à Sepmes côté château... 4 parfums au choix : café, chocolat, vanille et fruits rouges. Les deux boules à 3€ sont délicieuses, on sent bien la crème et les arômes, c’est doux, onctueux... et surtout le cornet est un vrai cornet, composé d’un biscuit bio fabriqué en France.





Si vous voulez des gâteaux, on vous conseille aussi le stand commun des Gloutons sans Gluten et du Cubrik Café juste à côté du Pavillon de Chasse. Ils font des assiettes salées mais aussi des desserts, du gâteau aux pommes frais au consistant (3€50) au super cake citron-pavot en passant par les madeleines... Pour boire, des jus pressés minute et « avec du love » à base de pomme et avec carotte ou gingembre selon vos goûts (4€).



Troisième option : les crêpes, par exemple avec de la confiture de la ferme ou du sucre pour faire plus classique. Ou, plus équilibré et très rafraîchissant, les parts de pastèque à 2€ au stand marocain face au grand bâteau du village.