Terres du Son a mis le paquet sur la déco

Avec des structures en matériaux recyclés.

Un festival, ce n’est pas seulement des concerts. Depuis plusieurs années, Terres du Son en est un excellent exemple. Cette année, l’événement qui met de plus en plus en avant son côté éco-responsable a fait un effort supplémentaire sur la décoration… Déjà très boisée, en harmonie avec le Domaine de Candé sur lequel l’événemejnt s’installe chaque année à Monts, elle a été travaillée en profondeur pour cette édition 2018, en partenariat avec l'IME de Château-Renault, l'ITEP de Mettray et le Foyer Michèle Beuzelin. Les élèves ont réfléchi et travaillé sur la construction des éléments de déco lors d'ateliers pendant l'année scolaire ce qui rentre dans le cadre de la politique d'insertion du festival.

Et voilà comment on se retrouve avec de belles structures sur le chemin qui mène aux grandes scènes, on aime aussi les guirlandes dans les arbres après avoir traversé le village, les colonnes lumineuses en bois présentes les années précédentes sont toujours là… Et puis il y a ces petites cabanes qui donnent envie de retomber en enfance, dont notre préférée devant la scène Propul’son avec une vue imprenable sur les concerts des jeunes groupes qui s’y produisent.

On notera qu’un concours de construction baptisé Bati Son a été initié par l’ASSO pour élire la structure la plus innovante et éco-responsable du festival… En partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment, il faut partir à la chasse pour tout voir et choisir entre 4 créations de startups (La Nébuleuse, The Fringe Project, Cédric Thiou & M Gaudron et Le Pavillons Richelais)…

Dans un autre style, passez aussi au village pour voir les pastèques sculptées du stand berbère… Et n’oubliez pas que c’est à la nuit tombée, quand Candé s’illumine, que tout ce décor est le plus séduisant…

Enfin, cette année la signalétique a été renforcée et au-dessus des poubelles vous trouverez des citations assez marrantes pour vous inciter à faire les bons gestes pour ne pas abîmer les lieux et agir pour le développement durable… On, Two, Tri, voici le diaporama déco de Terres du Son 2018 par Delphine Nivelet, Laurent Depeigne, Claire Vinson et Olivier Collet :