Les bleus en demi-finale du mondial : on a suivi le match à Terres du Son

On a fêté la victoire de la France partout sur le festival.

Quoi de mieux pour lancer un week-end de fête qu’une victoire en quarts de finale d’une Coupe du Monde de football ? Avec le succès de l’équipe de France 2-0 ce vendredi contre l’Uruguay, pas de doute, ça va être très chaud à Terres du Son, pas selement à cause du thermomètre. Organisé au Domaine de Candé à Monts jusqu’à dimanche (avec Django Django, Juliette Armanet, Baxter Dury, Lomepal, Roméo Elvis, Calypso Rose...), l’éco-festival attend 40 000 personnes, dont une bonne part qui suivent Griezmann, t les autres...



Le match des joueurs de l’équipe de France contre les coéquipiers de Cavani était à 16h. Sans surprise, il n’y avait pas beaucoup de monde à l’ouverture de l’événement, beaucoup étant devant leur télé ou à Tours vu que les organisateurs n’avaient pas prévu d’écran. Mais comment ont fait les fans de foot déjà sur place comme les bénévoles et les techniciens ? Eh bien ils ont dû ruser !



Un peu partout, on a vu des petits groupes se former pour regarder ce qu’il se passait en Russie... Deux écrans d’ordi derrière le bar situé entre les deux scènes principales, un autre écran dans les coulisses de la scène Biloba, un troisième à l’espace réservé aux médias... Autant dire que lors des deux buts, on a entendu des cris venir d’un peu partout (pratique pour suivre le score).



Là où il y avait la meilleure ambiance ? Sans doute au camping et au bar du village, où les bénévoles ont fait une danse de la joie après le coup de sifflet final. Lili (photo) a même inscrit le score sur son t-shirt pour bien informer tout le monde, dns les allées on a vu des gens courir et crier à tout le monde que, c’est bon, « on est en demi ! »... Même le groupe Revivor, qui a ouvert ce Terres du Son 2018 sur la scène Propul’son y est allé de son petit clin d’oeil au match avec un petit mot d’encouragement aux Français après le second but.



Forcément, les plus accros au sport garderont un oeil sur Brésil-Belgique dès 20h pour connaître notre prochain adversaire mais c’est sûr le sourire sera au rendez-vous dans la foule, et ça risque de pogoter fort en fin de soirée, d’autant que la météo est au beau fixe.

PS : au fait, avec 37 degrés on passe tout le week-end à Terres du Son, vous allez donc pouvoir suivre tous nos reportages d'ici dimanche, restez connectés !