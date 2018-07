Bac : le meilleur taux de réussite c'est en Indre-et-Loire

80,2% des candidats ont obtenu leur diplôme en Centre-Val de Loire.

Ce vendredi matin dès 8h30, les candidates et les candidats passant le bac en Centre-Val de Loire ont pu découvrir leurs résultats, dans les établissements ou gratuitement sur Internet, via le site de l'académie. Le rectorat d'Orléans-Tours a publié comme chaque année les premières statistiques : 80,2% des élèves ont eu plus de 10 de moyenne dès le 1er coup, en attendant les rattrapages à partir de lundi (deux épreuves orales pour toutes celles et tous ceux qui ont entre 8 et 10). Ce chiffre est en très légère baisse sur un an : -0,1%.

Dans le détail, ce sont 20 833 ligériennes et ligériens qui sont assurés d'être diplômés, et près de 3 400 sont au rattrapage. Il s'agit de résultats globalement stables, sachant que c'est dans les filières générales (L, S et ES) qu'ils sont les plus élevés avec 82,1% de reçus, et même 83,1% en L et en S... Cela dit, le taux de réussite grimpe en littéraire mais baisse pour les scientifiques... Il bondit de 2,3 points en série économique et sociale (80,3%).

Pour les bacs technologiques, 80,1% de reçus dès ce vendredi 6 juillet, et 76,2% pour les filières professionnelles.

Habitué à être le département affichant le meilleur taux de réussite régional, l'Indre-et-Loire a encore assuré avec 83% de reçus dès ce vendredi 6 juillet (+0,5% par rapport à 2017), mais le Loir-et-Cher n'est pas loin et fait même mieux dans les filières générales (84,1% d'admis contre 83% en Touraine) et technologiques (83,5% contre 82,4 dans le 37). Pour le bac pro, 81,5% de notes au dessus de la moyenne en Touraine, la meilleure performance de la région.

Voici quelques détails avec les mentions pour l'Indre-et-Loire...

Voie générale (2952 admis) : 847 mentions AB, 671 mentions B, 498 mentions TB

Voie technologique (1023 admis) : 406 mentions AB, 146 mentions B, 26 mentions TB

Voie professionnelle (1327 admis) : 503 mentions AB, 257 mentions B, 38 mentions TB

Inutile de dire que tout ce petit monde n'a désormais plus qu'une seule hâte : faire la fête. Il y aura donc du monde ce vendredi en bord de Loire où, comme le veut la tradition, bachelières et bacheliers arrosent leurs résultats jusqu'au bout de la nuit. De quoi dissiper (un peu) les angoisses d'une partie du groupe qui n'a pas encore de réponse positive sur Parcoursup, le logiciel gérant les inscriptions pour les études supérieures... Au niveau national, près de 150 000 dosiers restaient en attente juste avant la publication des résultats.

A noter : parmi les mentions Très Bien, la doyenne tourangelle, une grand-mère septuagénère qui repassait l'examen en filière L, après un défi lancé par ses petites filles.

Ces chiffres seront enfin consolidés dans quelques jours, une fois les rattrapages passés.