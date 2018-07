Peter Pan en comédie musicale : les photos du spectacle créé en Touraine

Les premières représentations ont eu lieu à La Riche et Semblançay.

Mardi sur le site de la Source à Semblançay, c'était la deuxième représentation de la Comédie Musicale « Neverland, l'Opéra Rock »... L'histoire : « sur l'île de Neverland, au pays des enfants perdus, les pirates et les natifs sont deux clans ennemis. Le chef des natifs, Peter Pan a enlevé Wendy la fiancé du pirate Will. Grâce à un sortilège de la mystérieuse fée Clochette, Wendy devient la femme de Peter Pan. Les pirates qui ignorent cette supercherie vont vouloir la libérer, mais vont se heurter à sa volonté... »



La jeune Tourangelle Florence Maury, à tout juste 20 ans, a décidé de reprendre, modifier et réécrire le mythe de Peter Pan (afin de changer le regard du spectateur, comme elle nous le racontait dans cet article. Ici, ce sont les pirates qui sauveront les enfants) en se lançant dans un projet tinatesque aux côtés de bénévoles. Elle a rédigé les dialogues, les chansons, imaginé les décors et costumes ...



Les personnages malintentionnés deviennent bienveillants, Peter Pan se transforme alors en une personne fourbe et manipulatrice et s'oppose à des pirates soucieux de défendre leur peuple et leurs valeurs. L'idée est ainsi de faire découvrir ce mythe incontournable sous un nouveau jour tout en l'adaptant en comédie musicale.



Baignée dans le son et lumières depuis 25 ans dans une famille de musiciens, fille d'une costumière et d'un compositeur, elle a fait ses premières auditions pour la Tosca de l'Opéra de Tours à l'âge de 8 ans. Depuis son enfance, elle multiplie les figurations dans la Scénoféerie de Semblançay et étudie en fac de Musicologie à Tours



Il a fallu des heures et des heures de travail à la troupe de 20 personnes pour parvenir à ce résultat, accompagnée par Nicolas Bouleux, chorégraphe et Sophier Bercier à la mise en scène.

Voici les photos de la représentation par Patricia Pireyre :