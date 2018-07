Cet été, cours de natation gratuits pour les petits tourangeaux

A Bourgueil, Château-la-Vallière et Chemillé-sur-Indrois.

C'est l'été, il fait chaud et on a envie de se baigner... Mais en famille, si les enfants ne savent pas nager, cela peut un peu freiner les sorties aquatiques. Du coup le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire propose cette saison des cours de natation gratuits sur trois plages tourangelles.

Le concept : 10 heures de stage avec des séances de 30 minutes à 1h selon le niveau, l'âge des enfants et la météo. Les séances se feront en petits groupes, c'est-à-dire 15 enfants maximum, et elles seront encadrées par un professionnel.

Les dates : Bourgueil du 16 au 21 juillet, à Château-la-Vallière du 30 juillet au 4 août; à Chemillé-sur-Indrois du 20 au 25 août.

C'est gratuit mais il faut s'inscrire au 07 50 25 17 60 et fournir certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation de moins de 3 mois.

A noter aussi que cet été les plans d’eau de Bourgueil, Château-la-Vallière et Chemillé-sur-Indrois proposent de nombreuses activités : initiation à la nage avec palmes, jeux et tests aquatiques l'après-midi de 13h30 à 18h... A Bourgueil : les mercredis 11, 25 juillet et 8, 15 et 29 août / A Château-La-Vallière : les lundis 9, 23 juillet et 6, 13 et 27 août, les jeudis 12, 26 juillet et 9, 16, 30 août / A Chemillé-sur-Indrois : les mardis 10, 24 juillet et 7, 14, 28 août, les vendredis 13, 27 juillet et 10, 17 et 31 août, les samedis 7 juillet et 18 août.

Et pour savoir où vous baigner sans risques en Touraine, découvrez notre carte par ici.

Photo d'illustration.