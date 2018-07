Une semaine ensoleillée… et orageuse en Indre-et-Loire

On va avoir droit à tous les temps.

Dernière semaine de cours pour les enfants dans les écoles, bientôt les vacances et à priori elles ne devraient pas trop mal commencer en Indre-et-Loire, à en croire les prévisions de Météo France pour les prochains jours. Comme chaque semaine sur Info Tours, on fait le point sur ce qui vous attend…

Lundi : pas top le réveil, à priori le temps sera orageux, ciel possiblement couvert, nuages menaçants et températures élevées… 21 au lever du jour pour Amboise et Reignac, 19 à Luzillé… Dans l’après-midi, ces orages risquent de se renforcer, parfois ils laisseront place à un temps calme mais le tonnerre ne sera pas forcément très loin. Ce type de temps est aléatoire, pas toujours facilement prévisible, ça peut donc être violent ou très calme en tout cas l’activité électrique s’estompera dans la soirée même si des averses resteront possibles. Notez qu’il fera bien chaud mais moins que ce dimanche avec un maximum de 30° à Tours.

Mardi : on va retrouver un temps calme même si le ciel ne sera pas complètement dégagé. Prévoyez une alternance de nuages et d’éclaircies avec 18° à Rochecorbon et Montbazon le matin, jusqu’à 30 à Ste-Maure-de-Touraine l’après-midi.

Mercredi : des orages sont à nouveau annoncés, mais peut-être seulement au Sud de la Loire dans l’après-midi. Le reste du temps, et en matinée, ce sera temps sec avec éclaircies, comptez 16° le matin à Château-Renault, 29 à Monnaie l’après-midi.

Jeudi : les averses pourraient être assez fréquentes, assez fortes et orageuses… Le temps sera instable avec tout de même des éclaircies et quelques degrés en moins : 26 maximum à St Avertin l’après-midi.

Vendredi : pour le match des bleus contre l’Uruguay ou le début de Terres du Son ce sera un peu mitigé mais sec en fin de journée, quelques averses cependant le matin. Le thermomètre atteindra 28° à Monts et St-Pierre-des-Corps.

Samedi : là ça redevient intéressant avec à priori un grand Soleil, pas de nuages et jusqu’à 30°.

Dimanche : pareil, avec 2 degrés de plus l’après-midi.