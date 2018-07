A10 et A85 : les perturbations de la 1re semaine de juillet

En raison des travaux d'élargissement de l'A10.

Alors que l'A10 s'apprête à voir passer beaucoup de monde en Touraine dans les prochaines semaines pour les départs en vacances, les travaux s'allègent un peu penant la période estivale même s'il faut toujours avoir terminé le chantier d'élargissement de l'autoroute pour la fin de l'année afin de la mettre à 2x3 voies.

Voici les perturbations attendues dans les prochains jours :

A85 - Durant 3 nuits (lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 juillet), entre 19h et 8h : fermeture ponctuelle des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur de Druye (n°9 et n°9.1), dans les deux sens de circulation.

Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A10 - Durant 4 nuits (lundi 2, mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 juillet), entre 20h et 7h : risque de ralentissement dans les zones de travaux entre l'échangeur de Chambray-lès-Tours (n°23) et la bifurcation des autoroutes A10 et A85, dans les deux sens de circulation.

Nuit du lundi 2 juillet, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de Joué-lès-Tours (n°24), en provenance de Bordeaux et fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24), en direction de Paris Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.



Nuit du mardi 3 juillet, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de Joué-lès-Tours (n°24), en provenance de Paris et fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24), en direction de Bordeaux (déviations prévues).



Pour en savoir plus : www.a10-touraine.fr