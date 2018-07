Rag'n'Bone Man donne de la voix pour ouvrir Avoine Zone Groove

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Tête d'affiche internationale de cette nouvelle édition d'Avoine Zone Groove, Rag'N'Bone Man a impressionné pour la première soirée du festival du Chinonais ce vendredi... Arrivé sur scène avec une dizaine de minutes d'avance, le Britannique a donné de la voix, et quelle voix ! Accompagné d'un ensemble musical orchestral, ou parfois seul avec son organe, le charismatique chanteur a conquis un public bien gonflé et essentiellement venu pour lui et ses tubes. Parmi eux, le fameux Human repris en choeur par plus de 3 000 personnes encore ébahies sur le long chemin les ramenant à leur voiture...

Accompagnant la tombée de la nuit, Rag'n'Bone Man a donc fait son show avec classe et générosité, précédé par un groupe français venu présenter un excellent 1er album folk-rock baptisé Traveling Soul : Gunwood... Surmotivé, le trio a bien chauffé l'ambiance avec ses influences variées, de Rage Against The Machine à Radiohead, avec aussi un petit air de Simon & Garfunkel...

En début de soirée, en faisant la queue pour attraper un sandwich puis en dégustant quelques frites, on a aussi profité de Slim Paul, un Toulousain qui sort également un 1er album très blues... Avoine Zone Groove se poursuit ce samedi avec HollySiz et Brigitte en tête d'affiche dès 20h30, en attendant Gaël Faure et Claudio Capéo dimanche après-midi.

Voici les photos de la soirée de vendredi par Claire Vinson :