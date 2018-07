7 226 collégiens tourangeaux passent le brevet cette semaine

Les épreuves débutent ce jeudi matin.

C’est le premier examen de leur vie, celui qui marque la fin des années au collège : ce jeudi et ce vendredi, les élèves de 3ème d’Indre-et-Loire vont plancher sur les différentes épreuves du brevet, à commencer par le français et sa fameuse dictée ce jeudi matin dès 9h, puis les mathématiques dans l’après-midi en attendant les sciences et l’histoire-géo dans la journée de vendredi.



Sur le département, ce sont 7 226 candidates et candidats qui sont inscrits, dont certain(e)s qui passent le brevet en candidat libre si elles ou ils ne sont pas scolarisés en 3ème. 10 centres ont été répartis en Touraine pour centraliser les copies.



Cette année, l’organisation du brevet a été modifiée... L’examen est toujours mixte : une partie de la note vient des épreuves et l’autre des résultats de l’année, mais la façon de noter les connaissances acquises a été modifiée. Désormais, les professeurs de 8 matières doivent déterminer si les élèves ont le bagage nécessaire pour poursuivre leur scolarité, en leur attribuant 10, 25, 40 ou 50 points selon leur niveau. Au total, on peut donc atteindre 400 points et les 400 autres points sont répartis sur les 4 épreuves écrites + l’exposé oral passé au mois d’avril sur un sujet en rapport avec l’histoire de l’art ou les ateliers EPI menés dans les collèges.



Pour avoir leur diplôme, collégiennes et colélgiens doivent donc rassembler au moins 400 points sur 800, et ils peuvent avoir des mentions à partir de 480 points (Assez bien), 560 points (Bien) et 640 points (Très bien). L’an dernier, 88% des Tourangelles et Tourangeaux qui ont passé les épreuves ont obtenu la moyenne. A la rentrée, des cérémonies républicaines de remises de diplômes seront organisées pour féliciter les jeunes.