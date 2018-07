SNCF : ce qui vous attend pour le dernier jour de la grève perlée en Touraine

Le trafic sera perturbé.

3 mois après son lancement, voici donc la fin du mouvement de grève perlée ou "saute-mouton" à la SNCF. Imaginé par les organisations syndicales pour dénoncer la réforme du rail dans la durée, finalement sans convaincre tous les cheminots, ce mode de mobilisation original aura compté 18 épisodes.

Une nouvelle phase s'ouvre maintenant : la CGT et Sud Rail prévoient une nouvelle grève pour les premiers départs des grandes vacances le 6 et le 7 juillet, puis à d'autres dates dans l'été, tandis que la CFDT et l'UNSA se retirent des préavis mais pourraient envisager d'autres mobilisations à la rentrée.

En attendant de voir quelle sera l'étendue de la grogne estivale, on constate que le nombre de grévistes a chuté au fil des semaines entraînant le maintien de plus de trains. Voici les prévisions pour ce jeudi 28 juin en Indre-et-Loire :