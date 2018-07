Une belle et chaude semaine se prépare en Indre-et-Loire

Le Soleil va briller tous les jours.

Si vous n’avez plus assez de shorts, de jupes, de casquettes ou de maillots de bain dans vos armoires, notez que les soldes débutent mercredi et, surtout, que tous ces accessoires seront très utiles tout au long de la semaine en Touraine car l’été est bel et bien là, les températures vont grimper, et vous pourrez avoir à tout moment une irrésistible envie de glace.

Lundi : on commence tranquillement, avec un ciel parfois voilé en début de journée mais très vte un grand Soleil sur l’ensemble du département, 21° attendus dès le milieu de matinée à Parçay-Meslay et 28 pour Chinon dans l’après-midi…

Mardi : la même chose en plus chaud… Il fera jusqu’à 29° à Tours dans l’après-midi, la même chose à Loches et Tauxigny… Dans le ciel : du bleu, et du Soleil. C’est tout.

Mercredi : 16 petits degrés au réveil mais très vite plus de 20° et surtout 31° à St Avertin dans l’après-midi. Au-dessus de votre tête pas de suspense : ciel bleu, grand Soleil, pas de nuages, et des oiseaux qui chantent.

Jeudi : pas encore assez chaud ? 31° à Bourgueil l’après-midi ça vous va ? Il fera 30 à Tours, 17 dès le matin… Oui, sous le Soleil.

Vendredi : il est presque inutile de vous préciser qu’il fera encore une fois très beau avec cette fois 32° maximum, 21 en fin de soirée pour les derniers concerts d’Avoine Zone Groove.

Samedi : 32° prévus sur les bords de piste du Nascar au parc des expositions de Tours, les voitures rouleront sous un grand Soleil.

Dimanche : à priori ce sera la journée la plus chaude de la semaine avec jusqu’à 33°, et toujours pas de nuages pour faire de l’ombre au Soleil. Bonne nouvelle : comme on descendra sous les 20° la nuit, on ne sera pas non plus en période de canicule.