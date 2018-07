Portes ouvertes de Touraine Planeur au Louroux

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Comme le veut la tradition, le club de vol à voile Touraine planeur basé au Louroux organise ses journées portes ouvertes ce week-end, jusqu'à ce dimanche 24 juin.

Le club est( implanté sur 17ha sur la commune du sud-Touraine où il est établi depuis 1987. Il compte aujourd'hui une centaine de membres, c'est une des plus grosse école de formation qui forme au pilotage, 6 à 8 jeunes entre 14 et 20 ans tous les ans, certains de ces jeunes feront une carrière dans l'aéronautique. Il faut savoir que le budget d'une formation de pilote au vol à voile et inférieur au budget d'un fumeur !....

Pendant ces 2 jours, c'est une vingtaine de personnes qui franchiront le pas en s'équipant tout d'abord d'un parachute en prenant place à l'avant de la machine, le pilote étant à la place arrière, ensuite avant l'envol tracté par un avion ou un câble enroulé sur un treuil en bout de piste, ils auront droit à un petit briefing, y compris connaître l'emplacement d'un petit sac en papier pour ceux sensibles au mal de l'air.

Le club dispose de 5 planeurs biplaces, et 6 monoplaces.

Roger Pichot