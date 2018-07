Un livre sur Balzac pour les enfants

En lien avec une exposition au Musée de Saché.

A l’heure où l’année Balzac se prépare (avec notamment pas mal d'animations prévues à Tours en 2019, et la réinstallation d'une grande oeuvre en son honneur dans le Jardin de la Préfecture), le premier album jeunesse dédié à l'histoire d'Honoré de Balzac au Château de Saché vient de paraître, en avant-première de l'exposition Mistigris qui retracera la genèse de l'ouvrage au musée Balzac – Château de Saché du 14 juillet au 4 novembre 2018.



"Jusqu'à présent, il n'existait pas d'album jeunesse qui évoque la vie de Balzac. Alors que l'équipe du Musée Balzac travaillait déjà à l’accueil des familles et du jeune public, la libraire jeunesse de Tours, Danielle Blanc (Libr'Enfant) lui a rappelé que cela pouvait être le rôle du musée Balzac d'être à l'origine d'un tel ouvrage, répondant ainsi à l'objectif qui est le sien de faire connaître la vie et l'œuvre de Balzac" explique le Conseil Départemental qui gère l'espace culturel de Saché.



Le personnage principal de l'intrigue est apparu au cours de la préparation de l'exposition Comédie animale, en mars 2017. Il fallait mettre en scène Mistigris, le petit chat de Madame Vauquer dans le roman Le Père Goriot, justement écrit à Saché en 1834. L'histoire permettrait de raconter, avec humour, la manière dont Balzac pouvait s'inspirer de situations, de décors et de personnes réels pour écrire ses romans.



L'album de 32 pages, écrit par Isabelle Lamy, responsable du musée Balzac, et illustré par Camille Carreau (www.kmie.fr), passionnée de chats, est édité par les éditions des mille univers (Bourges) dans la collection Les belles histoires du père Casserolle.

D'après communiqué