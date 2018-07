Grève SNCF : quelles perturbations samedi en Indre-et-Loire ?

Le trafic sera semblable à la journée de vendredi.

Ce samedi ce sera la fin de l'avant-dernier épisode de la grève perlée à la SNCF pour protester contre la réforme du rail, en attendant la grève prévue mercredi 27 et jeudi 28 puis sans doute un mouvement organisé différemment en juillet et en août avec au moins la CGT et Sud Rail dans la boucle.

Voici les détails de la circulation des trains en Touraine :