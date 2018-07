Découvrez notre carte des plages jouissant d'une eau de bonne qualité dans le département.

En Indre-et-Loire, on compte 10 espaces dans lesquels la baignade est autorisée et la qualité de l'eau contrôlée par le Ministère de la santé. Celui-ci vient de publier son rapport sur la qualité des eaux de baignade. L'occasion de faire le tour des endroits où l'on peut se raffraichir dans un cadre naturel et sans crainte.