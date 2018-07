Grève SNCF : trafic moins perturbé vendredi en Touraine

Mais toujours des trains supprimés.

Ce vendredi et ce samedi c'est l'avant dernier épisode de la grève perlée à la SNCF entamée en avril pour lutter contre la réforme du rail.

Alors que lundi 10,8% des cheminots suivaient le mouvement, le taux le plus bas en trois mois, les syndicats espèrent encore un sursaut de mobilisation malgré le vote de la loi.

Par ailleurs, même si l'UNSA ne suit pas et que la CFDT ne sait pas encore ce qu'elle va faire, la CGT et Su Rail comptent encore appeler à cesser le travail dans la compagnie pendant l'été, les dates du 6 et 7 juillet son avancées, et d'autres seront annoncées en fonction de l'avancée des négociations même si, la CGT l'a promis, ce ne sera pas forcément pour des jours de départs en vacances.

Voici les prévisions de trafic du vendredi 22 juin :