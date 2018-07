Canoé à Vouvray : des nouveautés pour l’été

La base a un nouveau gérant.

Il y a des choses qui ne changent pas du côté du lieu-dit La Frillière, près de l’ancienne gare de Vouvray : depuis 2008, c’est de là que l’on peut embarquer en canoé sur la Loire, pour glisser sur l’eau du fleuve royal, découvrir ses paysages et appercevoir les oiseaux ou les poissons qui vivent toute l’année dans le secteur. En revanche, il y a une nouveauté conséquente pour cette saison 2018 : ce n’est plus l’association Loire Plus qui s’occupe des locations mais la société Tours & Canoé qui a repris la gestion au début du printemps.



Ouverte 7 jours sur 7 toute la journée et durant toute la saison touristiques, la base de loisirs vouvrillonne conserve son équipe désormais managée par Sébastien Trouchon et élargit sa gamme de parcours ou de propositions pour les touristes ou les Tourangeaux prêts à naviguer...



Première chose : les balades en canoé à la demi-journée ou à la journée peuvent désormais s’achever à la guinguette de Tours, au niveau du Pont Wilson, et permettent toujours de descendre le fleuve depuis Amboise. En plus de ça, on peut faire du stand up paddle, des chasses au trésor, faire une journée combinée canoé + visite de cave troglodyte ou encore manger un morceau.



Plus d’infos sur le site tours-canoe.fr.