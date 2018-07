Appel à témoins après l'agression d'une ado à Montbazon

Les faits se sont produits vendredi.

Il était environ 18h vendredi après-midi quand une jeune fille de 16 ans qui marchait Rue de la Vennetière à Montbazon a été agressée par un homme d'une cinquantaine d'années.

Témoin des faits, un homme en voiture est intervenu pour porter secours à l'adolescente, un geste qui a mis l'agresseur en fuite. Cependant, après cela, le conducteur est reparti et aujourd'hui les gendarmes souhaiteraient le retrouver et l'interroger pour préciser les circonstances de l'agression et voir s'il peut les aider à identifier le suspect.

La gendarmerie recherche par ailleurs d'autres personnes qui auraient vu quelque chose à ce moment-là. Il est par exemple possible que la victime ait été suivie plusieurs minutes avant qu'elle ne soit agrippée par le bras par son agresseur.

Si vous savez quelque chose, vous pouvez appeler le 17 ou la brigade de gendarmerie de Cormery au 02 47 43 81 00.