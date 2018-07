Il va (presque) faire beau tous les jours cette semaine en Touraine

Le Soleil revient en force dès mardi.

Si vous êtiez en manque de vitamine D ces derniers jours (ce qui est plus que probable), vous allez enfin pouvoir respirer. Concrètement il n’y a quasiment que des bonnes nouvelles en provenance du ciel pour les 7 prochains jours en Indre-et-Loire, et voici le menu détaillé :

Lundi : ce sera la journée la moins agréable de la semaine... On se détend quand même, il ne pleuvra pas du tout mais au réveil le ciel sera bien nuageux sur l’ensemble du département, quelques éclaircies pointeront ensuite le bout de leur nez dans la journée. Au réveil comptez 13° à Amboise et Ballan-Miré, 23 à Tours et Chinon au meilleur de la journée.



Mardi : là ça sent vraiment l’été même si le thermomètre n’affichera que 13° le matin à Fondettes et Cormery... Le ciel sera lui bleu toute la journée avec un très beau Soleil et jusqu’à 26° pour le milieu de l’après-midi à Bléré.



Mercredi : encore une journée parfaite pour programmer une terrasse en Indre-et-Loire avec des températures qui vont littéralement s’envoler puisqu’on attend 31° à Tours l’après-midi, autour de 16 le matin... Dans le ciel, à priori aucun nuage, grand Soleil garanti.



Jeudi : il fera légèrement moins chaud en ce jour de Fête de la Musique mais avec 29° attendus au maximum ça sera un début d’été au top pour l’ensemble de la Touraine, avec un temps de saison, autrement dit un ciel bien dégagé et un Soleil très généreux.

Vendredi : le ciel sera un peu plus couvert et le thermoimètre ne dépassera pas 25° à Langeais et St Branchs mais le temps restera sec avec pas mal d’éclaircies...



Et pour le week-end ? L’été comme on l’aime, c’est-à-dire avec du Soleil en pagaille et des températures chaudes mais pas trop, autour de 25°.