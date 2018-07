Pour l’été, des Malles à Malices pour les familles langeaisiennes

Avec plein d’activités gratuites.

Ce sont des grandes malles pleines de surprises et de découvertes… Le centre social de La Douve renouvelle son opération Malles à Malices pour la saison estivale : « ce sont des activités pour toute la famille, les enfants, les adultes, les personnes âgées ou les ados » explique Élise Villeneuve qui suit ce projet en partenariat avec l’association Et si on jouait ? qui propose régulièrement des actions autour du jeu de société (tournois de Uno…).

Concrètement, Couesmes, Cinq-Mars-la-Pile, Marcilly-sur-Maulne et Langeais vont voir les malles arriver dans les rues d’ici le mois de juillet et il y en aura pour tous les goûts : beauté, mots croisés, lecture, jouets, jeux de plein air… « Ce sont des activités gratuites que l’on propose à l’extérieur sur une demi-journée, le matin ou l’après-midi. Ce sont des actions de proximité. L’objectif est d’offrir un temps de partage et de proximité » ajoute Elise Villeneuve.

En plus des malles à ouvrir et à découvrir, plusieurs animations sont prévues en fonction des dates : zumba, smoothies-biscuits ou projection d’un film, pour les passages à Couesmes et Marcilly. Pour plus d’infos vous pouvez contacter le centre social et réserver certains ateliers au 02 47 96 54 88.

Les rendez-vous :

Couesmes le 6 juillet de 10h à 12h30 au city-stade / Marcilly le 13 de 14h à 16h30 à la mairie / à Langeais les 12 et 26 juillet de 10h à 12h30 aux Halles / le 12 juillet le 2 août à la mairie de Cinq-Mars-la-Pile de 14h à 16h30.