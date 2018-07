Le site d’emploi JobTouraine se décline en appli

345 employeurs sont inscrits sur le site.

Lancé fin septembre 2017 en Indre-et-Loire, le site JobTouraine.fr approche doucement de son 1er anniversaire… Accessible à tous les demandeurs d’emploi, son objectif de base est surtout d’aider les personnes au RSA à retrouver du travail, un concept importé du Loir-et-Cher où le portail Job41 existe depuis un peu plus d’un an. Prévu au départ pour le mois de janvier, un point d’étape sur l’activité du service vient d’être communiqué par le Conseil Départemental qui gère la plateforme…

6 300 candidats inscrits et 2 800 CV en ligne (chaque candidate.e peut en créer jusqu’à 5)

1 500 postes proposés depuis septembre 2017, 266 actuellement disponibles

345 recruteurs inscrits (Tours Métropole, armée, agences d’intérim, garde d’enfants, restaurants, secteur agricole, commerces, entreprises du BTP, Michelin et d’autres industries…)

1 000 candidats sélectionnés dans des processus de recrutement (mais on ne sait pas précisément combien ont été embauchés)

Gratuit, et notamment pensé pour des personnes en recherche d’emploi dans le monde rural, JobTouraine.fr est désormais disponible via une application pour smartphones sous iOS et Android qui peut envoyer des notifications à chaque fois qu’une nouvelle offre compatible avec son profil est disponible.

Pour le reste, il est toujours possible de s’inscrire, renseigner son parcours professionnel et le type d’emploi recherche ou encore chatter avec les employeurs depuis son mobile.