Grève SNCF : 2 TGV sur 3 et 57% des TER mercredi en Indre-et-Loire

Et les cheminots organisent une manifestation autour du fret.

Depuis le début du conflit autour de la réforme du rail, on parle beaucoup de l'ouverture à la concurrence du trafic TGV et TER ou du statut de cheminot... On parle moins du fret, une branche qui ne va pourtant pas très bien à la SNCF. Alors qu'une nouvelle journée d'action contre les plans du gouvernement pour le rail est prévue ce mercredi, les syndicats tourangeaux organisent une action autour du fret pour le défendre avec une exposition, une découverte des métiers du fret et des témoignages dès 10h à la gare de Tours. Le documentaire Transports de marchandises : changeons d'air de Gilles Balbastre sera aussi diffusé.

Voici par ailleurs les prévisions de trafic pour ce mercredi (sachant que le trafic sera ensuite normal de jeudi à samedi) :