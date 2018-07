Souvenirs d'un lundi très pluvieux en Touraine

Plusieurs points du département ont été inondés...

Ce lundi après-midi a été relativement calme dans le ciel d'Indre-et-Loire : bonne nouvelle car le début de journée a lui été extrêmement arrosé, au point d'entraîner de nombreuses inondations et donc de nécessiter pas mal de netoyyage... Pire, dans certains endroits comme à Vernou-sur-Brenne les dégâts sont assez considérables avec des routes défoncées... Les pompiers ont réalise près de 450 interventions selon un décompte publié en début d'après-midi, les gendarmes tourangeaux ont reçu 150 appels en à peine 1h30, la préfecture a mis en place une cellule de crise...

Bilan : 4 blessés - des enfants dont le bus s'est couché dans un fossé à Berthenay - et de nombreuses routes inondées, sur la ville de Tours (en particulier au Nord, vers le Beffroi, mais le tram n'a pas été stoppé) ou également en centre-ville (5cm d'eau à Clocheville, au service radiologie) ou encore vers la gare de St-Pierre-des-Corps et puis enfin dans l'Est du département avec plusieurs écoles qui ont dû fermer en Amboisie. Des routes ont été coupées comme nous l'avons recensé en début de journée même si, au fil des heures et en l'absence de nouvelles précipitations, beaucoup de situations se sont arrangées d'elles-mêmes avec l'écoulement des eaux.

Les cumuls ont néanmoins été extrêmement importants voire historiques : l'équivalent de deux mois de pluie en 2h sur Amboise soit 80mm d'eau... Du jamais vu depuis une quinzaine d'années. Et même si la Loire est haute, la ville de Tours indiquait dans la journée qu'elle n'inspirait pas d'inquiétude car elle est déjà en train de baisser en amont.

Alors que certaines interventions sont toujours en cours, et que parfois il faudra du temps pour panser les dégâts, la situation devrait se calmer malgré un temps encore instable ce mardi. L'Indre-et-Loire devrait voir la vigilance orange levée.

Voici quelques photos de la journée...

La gare de St-Pierre-des-Corps (par Mohamed Moulay)

Rue du Rempart (par Elisabeth Grimaldi)

Noizay, par Isa

Les Douets de Tours par l'association du quartier

Le chantier d'un supermarché par Philippe Aymon

Jallanges

Et Vernou-sur-Brenne avec jusqu'à 80cm d'eau par endroits (photo : Cyrille Raimbault)