Défilé de mode au Château de Moncontour à Vouvray

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Samedi soir, les élèves du Centre de Formation aux Arts de la Mode de St-Cyr-sur-Loire (CFAM) présentaient leurs collections devant le public du Château de Moncontour à Vouvray... Des vêtements colorés, mis en valeur sur un podium installé dans les caves du monument...

4 créatrices ont fait découvrir leur travail...

Nolwenn Lavanant - Collection Les Précieuses

Gagnante du premier prix national étudiant du Trophée UNACAC dans la catégorie "Tailleur jupe". Après son succès, elle s'est inspirée des pierres precieuses pour présenter une collection "très haute couture" avec des touches de broderie.



Chrystelle Baudet - Collection Fleurs en Folie

Des fleurs toujours des fleurs ! La créatrice s'inspire de la forme, de l'odeur et de la beauté de la fleur pour présenter une collection qui va sublimer la femme et l'enfant.



Alexandra Delom - Collection Géométrie Variables

Sa collection « futuriste » veut surprendre par son originalité ! La jeune femme utilisait lors de son défilé des matières et des formes inspirées de l'architecture contemporaine.



Véronique Minssart - Collection Être Nature

La mer, le ciel, le végétal seront le reflet de ses vêtements. L'élève du CFAM s'inspire des clichés d'un photographe paysagiste pour une collection tout au naturel.

Voici le reportage de James Techer :