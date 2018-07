Revoilà déjà la vigilance orange aux orages en Indre-et-Loire

De dimanche après-midi à dimanche soir.

L’alerte orange aux orages revient ce dimanche en Indre-et-Loire, quelques heures seulement après sa suspension samedi, suite à un épisode qui a entraîné de bonnes grosses pluies en fin de journée, et quelques dizaines d’interventions des pompiers d’Indre-et-Loire.

Du coup, on va un peu répéter ce qu’on disait déjà samedi, la semaine dernière, et la semaine d’avant, vu que c’est la 5ème vigilance du genre en 15 jours…

Donc, cet épisode orageux devrait toucher plusieurs région, du bassin parisien au massif central via le Val de Loire. Pour la Touraine, ça risque de gronder à partir de 16-17h jusqu’en fin de soirée, Météo France prévoit 2 à 4cm de pluie en 24h, très localement 5 à 8cm… Donc encore une fois ces orages ne toucheront pas forcément tout le département mais pourraient être violents par endroits, y compris avec de la grêle ou du vent. Ah, et manifestement ça devrait encore être perturbé lundi… On y reviendra dans notre point météo hebdomadaire ce dimanche en fin de journée.