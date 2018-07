Alerte orange aux orages : saison 2018, épisode 4 ce samedi

Ça risque de faire du bruit.

Attention cet article contient des spoilers sur la météo annoncée pour la journée de ce samedi en Touraine...

Résumé de l'épisode : au saut du lit, on apprend que le département est à nouveau menacé par des orages... Même si le temps semble relativement clément en ce début de journée - en particulier à Tours avec du Soleil et donc pas mal de monde sur les marchés - le Grand Sage Météo France annonce que ça ne va pas durer, que le danger guette...

Après la pub, ou - plutôt - après la mi-journée, les gros nuages devraient jouer le 1er rôle, occuper de plus en plus de place dans le ciel du département, et ce jusqu'à près de minuit... Voilà donc l'explication de cette nouvelle alerte orange, toujours aux orages, la première depuis 6 jours (on est à peu près à une par week-end depuis fin mai, à l'exception d'une intruse en semaine).

Alors à quoi va ressembler le méchant de cet épisode ? Etabli sur un territoire occupant une large part du Nord-Ouest de la France, il pourrait entraîner la chute de bonnes averses avec plusieurs dizaines de millimètres d'eau arrivant du ciel vers le sol en peu de temps, et ça pourrait également s'intensifier dans la soirée. En plus de ça, le vent pourrait atteindre 80km/h.

Vous voilà prévenus, sur ce : bonne journée !