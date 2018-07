Un spectacle dans la cour du Château de Villandry

"Des Jardins et des hommes".

Le samedi 16 juin, le château de Villandry organise une soirée placée sous le thème de la poésie et des jardins. "Une ode au lien qui unit les hommes et la nature" selon le monument, portée par les voix de Mickael Lonsdale, Patrick Scheyder et Allain Bougrain-Dubourg.

Dans la Cour d’Honneur du château de Villandry, Mickael Lonsdale, Patrick Scheyder et Allain Bougrain-Du-bourg donnent rendez-vous sur des musiques de Schubert, Bach et Chopin. Au travers d’histoires de jardin racontées par Gilles Clément, Victor Hugo, Léonard de Vinci ou Pierre Rabhi "vous découvrirez la belle fraternité qui unit l’homme à la nature. Le piano de Patrick Scheyder et la collaboration sensible des jardiniers, incitent à la rêverie dans un cadre de paix et de bien-être" précise le synopsis du spectacle.

Une rencontre avec les artistes ainsi qu’une séance de signatures de leurs derniers ouvrages auront lieu en marge de la représentation.

Tarifs : 6 à 9€, gratuit pour les moins de 8 ans, début de la représentation à 19h30.