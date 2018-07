Don du sang : une semaine spéciale en Indre-et-Loire

Avec une grande collecte jeudi 14 à Tours.

"La Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée chaque année le 14 juin, a pour objectif de remercier les donneurs et bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année et d’inciter de nouveaux donneurs à venir donner leur sang pour la première fois" explique l'Etablissement Français du Sang de l'hôpital Bretonneau de Tours qui prépare donc quelques actions ces prochains jours pour la 15ème édition...

L’année dernière, la Journée mondiale des donneurs de sang avait permis d’accueillir 76 000 candidats au don (dont 10% de nouveaux donneurs) et de recueillir plus de 65 000 dons de sang dans toute la France, ce qui est bien avant l'été où les dons sont moins nombreux mais les besoins persistants en raison des accidents, par exemple.

Pour mettre l'accent sur le don de sang, voici les actions prévues :

A l’Hôtel de Ville de Tours le 14 juin de 12h à 19h plusieurs animations seront proposées aux donneurs : massages bien-être, stand de dégustation de café devant la collecte, collation gourmande. Le même jour, la Maison du don de l'hôpital Bretonneau offrira une collation gourmande et des animations de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, mais ausis des pâtisseries le 12 et le 13.

Des collectes sont aussi annoncées :

Lundi 11 juin : Salle des Fêtes d'Amboise, 14h30-18h30 et EFS Maison du don - Hôpital Bretonneau, 8h-12h30 / 13h30-16h



Mardi 12 juin : EFS Maison du don - Hôpital Bretonneau, 13h-18h30



Mercredi 13 juin : Espace Agnès Sorel de Loches, 15h-18h30 et EFS Maison du don - Hôpital Bretonneau, 8h-16h



Vendredi 15 juin : Salle Godefroy de Chambray, 15h30-19h et EFS Maison du don - Hôpital Bretonneau, 8h-16h