La Maison des Vins de Bourgueil s'installe aussi à Langeais

Pile au pied du château.

Cet été les touristes ne pourront pas la rater : depuis le 4 juin la Maison des Vins de Bourgueil a une nouvelle adresse, en l'occurence le 15 Rue Gambetta, tout près du château de Langeais. "Après la première boutique située à Bourgueil, il s’agit d’une seconde boutique qui a pour vocation de faire découvrir les vins de l’appellation à une clientèle majoritairement touristique" explique Alexis Caraux des Vins de Bourgueil.

Dans ce magasin, 180 cuvées sont disponibles à la vente et "chaque vigneron peut bénéficier d’un ou de plusieurs casiers afin d’y proposer une ou plusieurs cuvées". Bien sûr les rouges sont à l'honneur mais on trouve aussi des rosés, de quoi faire mentir celles et ceux qui ont cru à la rumeur sur une éventuelle pénurie de vins rosés pour cet été 2018. Au final, 12 vins peuvent être goûtés en permanence moyennant l'achat d'un verre et la mise à disposition d'une carte magnétique pour découvrir les différentes bouteilles en autonomie.

La Maison des Vins de Bourgueil dispose enfin d'un espace dédié aux blancs et pétillants, sachant qu'ils sont tous produits sur l'aire de l'appellation dont Langeais est une des portes d'entrée. Elle sera ouverte tous les jours en haute saison jusqu’à fin septembre et en période de vacances scolaires et espère capter une partie des 110 000 visiteurs annuels du Château de Langeais.

D'après communiqué.