Bus scolaires Rémi : du changement pour 24 000 élèves tourangeaux à la rentrée

Ils auront notamment une nouvelle carte de transport.

Si vous avez des enfants qui prennent un car Rémi pour aller à l'école, au collège ou au lycée en Indre-et-Loire, il est temps de vous occuper du dossier d'inscription pour l'année prochaine : la campagne vient de débuter et après le 23 juillet chaque famille retardataire devra payer une pénalité de 10€.

Géré par le conseil régional du Centre-Val de Loire, le réseau Rémi transporte 114 000 élèves à l'échelle régionale dont 24 000 pour le seul département d'Indre-et-Loire, avec 300 circuits spéciaux dédiés aux scolaires. Pour les tarifs, pas de changement : le transport reste gratuit à l'exception des frais d'inscription qui sont de 25€ par enfant et 50€ maximum par famille (donc 50€ pour deux enfants, 50€ pour 3 enfants, etc...).

Ce mercredi, la région a annoncé que les démarches avaient été simplifiées. Elles se font toujours via Internet et le site remi-centrevaldeloire.fr où il est possible de payer en ligne les frais d'inscription, la carte de transport est ensuite envoyée au domicile familial. Pour l'année scolaire 2018-2019 cette carte va d'ailleurs être différente : désormais, elle permettra de valider son abonnement sans contact, à l'image du système mis en place sur le réseau Fil Bleu à Tours et il suffira de la passer devant une machine, ce qui n'était pour l'instant possible que dans le Loiret.

Selon les élus, ce système "renforce la sécurité des enfants" car il permet "la connaissance en temps réel des élèves à bord des autocars et du positionnement du véhicule (ce qui permet aux familles qui le souhaitent, de savoir si leur enfant est bien monté à bord) et d’améliorer les échanges entre les familles, les transporteurs et les établissements scolaires en termes de suivi du respect des horaires, des itinéraires, des passages aux points d’arrêt et des fréquentations."

En cas de difficultés avec votre inscription ou si questions, vous pouvez appeler le 0 809 10 00 75 du lundi au vendredi de 8h à 18h (numéro non surtaxé).