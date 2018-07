14 000 formations disponibles en Centre-Val de Loire : le programme en Touraine

Des événements sont organisés dans les agences Pôle Emploi.

Toute la semaine, les agences Pôle Emploi ligériennes et la région Centre-Val de Loire organisent différents rendez-vous pour faire la promotion des formations disponibles et il y en a beaucoup : 14 000 sur les 6 départements, avec souvent des emplois à la clé dans des secteurs qui recrutent (tranport de voyageurs ou de marchandises, aide à la personne, industrie, gestionnaire de paie...). Notez qu'en participant à ces rendez-vous, il est possible d'engager immédiatement un processus de formation si vous cherchez du travail, voici la liste en Indre-et-Loire :

Lundi 4 juin jusqu'à 16h45 - Pôle emploi Joué lès Tours - 92/94 boulevard Jean Jaurès

Après-midi : Information collective sur le numérique , la formation et l'orientation

En entrée libre

4 au 8 juin - 1 place du Maréchal Leclerc - à Beaulieu-lès-Loches

7 juin : visite de l’AFPA de Tours Nord et de Châtellerault. Départ en bus.

4 au 8 juin : table ronde avec les partenaires (Cap emploi, Mission locale, Croix Rouge, MSAP, chambres consulaires...)

sur le thème « Vous aider à concrétiser votre projet professionnel »

Inscription auprès du conseiller Pôle emploi

Mardi 5 juin – 9h/16h - Pôle emploi Amboise - Parc d’activités Saint Maurice 10 rue de l’ancienne fonderie, à Nazelles-

Négron

Ateliers thématiques : les formations individuelles et la rémunération pendant la formation

Mardi 5 juin - 8h45/12h45 - Pôle emploi St Cyr - 7 rue Lavoisier

Kiosques thématiques : "Métiers de l'industrie "; "L’offre de services numériques à Pôle emploi"

Ateliers : "Décider de se former", "Les services digitaux", "Les formations individuelles"

En entrée libre

Mercredi 6 juin – Tours - 9h30/12h30 et 14h/16h30

Pôle emploi Tours 2 Lions - 40 rue James Watt - bât. Acticampus II

Kiosques thématiques : « de l’idée au projet », « Trouver sa formation », « Trouver son financement »

Animation digitale sur la thématique de la formation

En entrée libre

Atelier : "Formez-vous et trouvez votre emploi dans les métiers du numérique ! », le matin (sur inscription auprès d’un conseiller Pôle emploi)

Jeudi 7 juin - 8h45/12h45 - Pôle emploi St Pierre des Corps - 55 avenue Georges Pompidou

Animations collectives : ateliers formation, ateliers numériques

Canapé kiosque "Vous aider à concrétiser vos projets professionnels"

Vendredi 8 juin - 8h45/12h45 - Pôle emploi Tours Ronsard - 106 rue Ronsard (agence) et MSAP Forum Europe

Animation collective sur les outils digitaux : pole-emploi.fr et la bonne formation

A Pôle emploi :

- Atelier sur l'alternance

- Atelier « Trouver une formation »

- Atelier « Métiers en tension dans le numérique »

- Atelier « Métiers en tension dans l’industrie »

A la Mission locale :

- Atelier « Trouver une formation »

- Atelier « Métiers en tension dans le bâtiment »

En entrée libre

Par ailleurs, toujours à propos d'emploi, un job dating est organisé par le BIJ37 car la ville de Tours recrute pour animer les stages de la Charpraie. C'est mercredi 6 juin de 13h30 à 17h30 au 57 Avenue de Grammont (BAFA souhaité), des postes sont ausis à pourvoir le mercredi dès septembre.