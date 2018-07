Dans les coulisses du chantier d'un viaduc de l'A85 à Langeais

Il est en travaux pour y créer deux nouvelles voies de circulation.

On vous en parle souvent lorsque les travaux perturbent la circulation : en ce moment Vinci Autoroutes élargit des viaducs sur l'A85... Ce vendredi, on a pu faire une visite de chantier (avec la préfète, des élus et les représentants de Cofiroute : au total une centaine de personnes). Cela s'est passé à Langeais, là où l'on trouve l'un des 3 viaducs à doubler, c'est-à-dire où les ouvriers aménagent une seconde voie de circulation dans chaque sens pour fluidifier la circulation.

Ce viaduc long de 653 mètres comporte 11 travées c'est le plus long du trio à remodeler d'ici 2020.

La tâche est conséquente pour les entreprises et en particulier Vinci Autoroutes qui doit veiller au respect et à la préservation du milieu écologique environnant, pour laquelle des investigations et des études de la faune et de la flore sont menées en amont de chaque chantier.

C'est aussi 120 millions d'euros d'investissement, 80 000 heures de travail par viaduc en moyenne et 100 personnes sur chaque opération.

Roger Pichot