Orages, averses et éclaircies au programme cette semaine en Indre-et-Loire

Un sacré cocktail météorologique.

Le ciel va encore gronder cette semaine en Touraine : pas partout, pas forcément tous les jours, mais on risque encore de se prendre de bons grains au-dessus de la tête entre deux éclaircies… Voici ce qui vous attend :

Lundi : pour le début de journée ce sera ciel relativement couvert avec petites trouées ensoleillées et une averse de temps en temps, 17° à Amboise et Langeais. Dès la fin de matinée, ça risque de virer à l’orage avec des nuages plus menaçant, encore du Soleil assez régulièrement… La loterie en fait : soit ça passe, soit ça craque… 23° à Tours et Tauxigny l’après-midi.

Mardi : des orages en matinée sur le Nord du département et des averses orageuses sur toute la Touraine l’après-midi… Voilà ce que semble nous promettre Météo France… Journée encore bien mitigée, donc, avec des passages nuageux fréquents. Le Soleil brillera quand il en aura envie, vous aurez 14° le matin à Monnaie et Luzillé, 22 l’après-midi à Loches et Ballan-Miré.

Mercredi : averses le matin, averses l’après-midi et averses le soir… Le temps reste variable, il est possible que là où vous vous trouvez il ne tombe pas une goutte et que vous ayez plus d’éclaircies que de nuages moches mais ne soyez pas trop sûrs de vous non plus, on ne sait jamais. En tout cas pas d’orages pour ce 6 juin, 14° le matin à St-Etienne-de-Chigny, 23 à St Avertin l’après-midi.

Jeudi : début de journée au sec et rares averses annoncées dans l’après-midi, toujours pas d’orages à l’horizon et même un petit degré de plus que la veille… 24 annoncés dans le Jardin des Prébendes d’Oé.

Vendredi : la même chose que jeudi à un détail près : l’après-midi, les averses risquent d’être orageuses (au pire, vous pourrez vous réfugier sous les chapiteaux d’Aucard de Tours à la Gloriette).

Et le week-end ? Bah… Variable, mitigé, changeant, incertain, bof bof… Oui, tout ça à la fois, donc avec des averses, des éclaircies, des nuages, p’tet un coup de tonnerre ou deux et des températures comparables aux autres jours de la semaine. L’été, ce sera pour plus tard.