Encore une vigilance orange aux orages en Touraine

La 3ème en 8 jours.

Le mois de mai a battu des records en termes d'activité orageuse en France et en Indre-et-Loire et ce début de mois de juin est lui aussi assez électrique... Ce dimanche, Météo France a placé notre département et une grande partie de l'Ouest de la France en vigilance orange pour risques d'orages, sachant que la Touraine sera plus particulièrement concernée de 15h à 21h.

Selon les prévisions, les orages pourraient être violents mais ne toucheront pas forcément toute la région... Certains secteurs pourraient donc passer au travers... Pour les autres, la vigilance est de rigueur dans l'après-midi et en soirée avec un risque de grêle et une forte activité électrique. Le vent pourrait lui atteindre 80 voire 100km/h accompagné de pluies conséquentes : jusqu'à 5 cm en 1h d'après Météo France.

A noter que lundi, des orages et des averses sont encore annoncés pour l'Indre-et-Loire.