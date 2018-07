Nouveau : une soirée "Sud Cher" à Larçay

Elle est prévue samedi 9 juin.

Pour la première année, la municipalité de Larçay organise une "Soirée Sud Cher" le samedi 9 juin, "une occasion conviviale et tout public pour investir les bords du Cher, prendre son temps et découvrir des spectacles (chanson, humour,…) dans une ambiance guinguette" explique la mairie.

Au programme :

- 19h : Accueil du public en musique et restauration

- 19h45 : Trio Saugrenue : 3 musiciens prennent des chemins de traverse musicaux en acoustique. Avec le Trio Saugrenue, les morceaux s’envolent, les titres fusent, les airs se fredonnent… La proximité invite à la fête !

- 20h45 : Spectacle ”Lombart contre Lombart”, de la Cie Thé à la Rue.

C’est sur un boulodrome flambant neuf que se déroule le spectacle. Le public est tout d’abord spectateur d’une partie de pétanque avant de rapidement s’identifier aux personnages et à l’histoire de ce couple. ”Lombart contre Lombart” met en parallèle une vie de couple et une compétition sportive.

Tout est gratuit. La ville explique que "cette soirée Sud-Cher se réalise dans le cadre d’un partenariat avec les villes d’Azay-sur-Cher et Véretz. Chaque ville organise son "Temps Fort" et met en évidence son patrimoine commun qui est le Cher à travers animations, musiques, et spectacles. Il aura lieu le 16 juin à Azay-sur-Cher, et le 24 août à Véretz."