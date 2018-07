Orages : l’Indre-et-Loire à nouveau en alerte orange

Pour la soirée et la nuit.

Le temps est assez menaçant ce mercredi soir sur la Touraine si bien que Météo France a choisi d’ajouter notre département à la liste de ceux qui sont en alerte orange pour risques d’orages violents. Alors que le Loir-et-Cher et le Loiret étaient dans le dispositif dès le début de journée, la Touraine l’a rejoint dans l’après-midi.

Selon les prévisions, le phénomène orageux débute aux environs de 18h et pourrait bien se poursuivre jusqu’à minuit… Parfois les conditions seront vraiment préoccupantes avec de forts cumuls de pluie et du vent, nécessitant donc cette alerte.

Les orages arrivent par le Sud, par le Berry, et remontent vers le Nord… Il pourrait y avoir 10 à 30mm de pluie en une heure en plus du tonnerre et de la foudre… Les rafales de vent seront « modérées » mais tout de même autour de 70km/h.

Dans la nuit, des averses parfois orageuses sont encore annoncées, idem pour la journée de jeudi avant le retour d’un temps plus calme vendredi avec à priori plus de Soleil. Il fera maximum 22° en ce dernier jour de mai.