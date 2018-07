L'intérim reste dynamique en Touraine et en Centre-Val de Loire

Les missions proposées sont en hausse.

Représentant environ 3% du marché de l'emploi, le secteur de l'intérim est étudié tous les mois et pour avril Prism'Emploi annonce une progression du nombre de missions de 9,8% en Centre-Val de Loire, un chiffre pratiquement deux fois plus élevé que la moyenne nationale (+5%).

Dans le détail, et une fois de plus, c'est en Indre-et-Loire qu'il y a le plus de nouveaux postes à pourvoir avec +17,9% de missions dans les différentes agences étudiées, contre +9,4% par exemple dans le Loiret. Globalement le Centre-Val de Loire est la 2ème région de France où la courbe augmente le plus vite derrière la Bourgogne-Franche Comté.

L'industrie représente 57,6% des emplois temporaires en Centre-Val de Loire et progresse de 14,9% au mois d'avril, +14,7% pour le commerce, +6,5% pour les services et +5,3% pour le BTP. Seul le secteur des transports voit ses besoins en main d'oeuvre diminuer avec -4% d'offres pour des salarié(e)s.