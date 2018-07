On n’en a pas fini avec les orages en Indre-et-Loire

Le temps sera assez incertain cette semaine.

Après un week-end parfois très beau mais tantôt très orageux, à quoi faut-il s’attendre dans les prochains jours en Touraine ? Réponse : à un gloubi-boulga dans le ciel, entre nuages parfois menaçants, éclaircies souvent belles, et températures toujours au-dessus des 20°. Voici le détail…

Lundi : en début de matinée le ciel sera déjà variable, avec éventuellement un peu de Soleil mais aussi de la grisaille et des averses. L’Est de la Touraine peut s’attendre à se retrouver sous des orages avant midi, puis tout le département sera concerné par un risque de coups de tonnerre avec peut-être de la grêle dans l’après-midi, et une situation très incertaine jusqu’en soirée… Les pluies pourraient être importantes. Pour les températures : 16 minimum à Larçay le matin, 23 l’après-midi à Château-Renault.

Mardi : changement d’ambiance au réveil avec un temps calme et sec, nuageux dans l’ensemble mais éclaircies possibles. Averses attendues dans le courant de la journée, 14° à Savonnières le matin, jusqu’à 23 à Sorigny.

Mercredi : une fois encore on pourrait avoir quelques gouttes mais dans l’ensemble le temps sera calme avec un peu de Soleil entre les passages nuageux. 14° le matin à Neuillé-Pont-Pierre, 23° à Tours l’après-midi.

Jeudi : ce pourrait bien être le retour des orages sur l’Est du département notamment, y compris dans l’agglo tourangelle ; En tout cas temps assez instable, changeant et incertain avec de la grisaille, un peu de Soleil et des averses. Il ne fera pas plus frais : 23° à Amboise l’après-midi.

Vendredi : la journée devrait se dérouler sans encombres avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, 23° annoncés l’après-midi pour le lancement des Années Joué à Joué-lès-Tours.

Et le week-end ? A priori pas extraordinaire avec des averses orageuses évoquées samedi (23-24° l’après-midi), et sans doute un dimanche arrosé malgré des éclaircies.