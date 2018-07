Vigilance orange aux orages en Touraine

En fin d'après-midi.

À en croire Météo France le Soleil qui brille en Touraine en ce début de week-end est trompeur : le département est placé en vigilance orange pour un épisode orageux annoncé jusqu'en soirée.

L'Indre-et-Loire est en alerte comme ses voisins du Maine-et-Loire ou du Loir-et-Cher. Les premiers coups de tonnerre devraient éclater vers 16h et la perturbation devrait être activé jusqu'aux environs de 22h.

A priori il y a un risque fort de phénomène violent d'où cette vigilance. Les orages arrivent du Sud-ouest et circulent vite donc les intempéries seront courtes et intenses avant de répartir vers le Nord. De la grêle et des vents forts ne sont pas à exclure.