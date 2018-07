34 inventions en compétition ce week-end à Monts

Lors du 22ème Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs.

Samedi et dimanche, Monts accueille la 22ème édition du Salon des Jeunes inventeurs et Créateurs, un événement organisé par la ville pour réunir les Géo Trouvetout de la région tourangelle. Les participants, qui ont entre 10 et 25 ans, ont tous imaginé des inventions pour améliorer le quotidien. Des idées plus ingénieuses les unes que les autres comme le Lock-B, un système capable de dissuader les pickpockets grâce à une ouverture du sac retardée ou encore l’Antigaspi, un outil conçu pour mieux vider les tubes de dentifrices.

Parmi toutes ses innovations on retrouve également un fauteuil roulant électrique... avec clim' et chauffage et c'est le club des jeunes inventeurs du lycée des métiers Albert Bayet à Tours en est à l’origine. Sous l’impulsion de Madame Farge, la proviseur de l’établissement ainsi que de leur professeur de carrosserie Monsieur Benyoub et Monsieur Adumeau, professeur de mathématiques, les jeunes lycéens ont voulu amélioré le quotidien des personnes en situation de handicap.

« L’année dernière, lors des fortes chaleurs , les personnes a mobilité réduite ont souffert, c'est comme ça que l’idée nous est venue » précise Nathan, un élève de seconde. Les moyens financiers étant difficiles à trouver, la société Invacare à Fondettes leur a alors fait dont d’un fauteuil roulant électrique. Pour ce qu’il est du ventilateur et du chauffage, les jeunes inventeurs ont tout simplement pris les pièces sur des modèles de voiture à leur disposition au lycée et ils les ont ajoutées au modèle de base, avec également de quoi recharger un téléphone portable.



Le grand gagnant 2018 du concours pourra présenter son invention au concours Lépine Européen à Strasbourg. En attendant les résultats, l'ensemble des candidates et des candidats présenteront leurs créations au public tout le week-end de 10h à 19h à l’espace Jean Cocteau (plus d'infos par ici).

Julie Maurice