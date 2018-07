Un 22ème jour de grève SNCF bien suivi en Touraine

Mais les prévisions de trafic restent semblables à mercredi.

Les cheminots poursuivent leur mobilisation contre la réforme du rail et ils sont reboostés par le résultat de leur consultation interne sur le projet de loi. Bien que sans valeur juridique, elle a mobilisé plus de 60% des agents (y compris en Touraine) qui se sont prononcés à plus de 90% contre les mesures gouvernementales (même résultat à Tours et St-Pierre-des-Corps).

Avant une pause de 3 jours dans le mouvement, puis une reprise lundi et mardi, le trafic sera donc une nouvelle fois perturbé ce jeudi 24 mai, presque comme mercredi sauf pour les TGV, voici comment ça va se passer pour les voyageurs :

1 TGV sur 2 à Tours et St-Pierre-des-Corps

3 Ouigo sur 4

3 TGV province-province sur 5

2 trains sur 3 de Tours à Orléans, 3 sur 4 dans l'autre sens

2 trains sur 3 vers Saumur

1 train sur 4 pour Le Mans

1 train sur 3 vers Loches et Poitiers

Trafic normal pour la ligne Tours-Chinon

3 allers-retours Tours-Vierzon

Les horaires détaillés sont sur le site de la SNCF ou son appli pour smartphones.