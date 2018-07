Un second cimetière tourangeau fortement dégradé

Cette fois à Nazelles-Négron.

Dans la journée de dimanche, on apprenait qu'une trentaine de tombes avaient été profanées au cimetière de La Riche, notamment avec des croix cassées et des objets funéraires saccagés. Un groupe de jeunes est suspecté mais pour l'instant l'enquête suit son cours. La ville et les familles ont porté plainte ou ont été invitées à le faire.

Ce mardi, c'est une affaire similaire qui est dévoilée et cette fois elle concerne la commune de Nazelles-Négron près d'Amboise, où une trentaine de tombes ont subi des dégradations. La date des faits n'est pas connue avec précision, ils ont été repérés sur des tombes anciennes.

Une plainte a été déposée par la mairie, et ce sont les gendarmes qui sont chargés de l'enquête.