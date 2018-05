Du Soleil, des orages et des températures en hausse en Touraine

La semaine météo s’annonce chargée.

A quoi devez-vous vous attendre dans les prochains jours dans le ciel en Indre-et-Loire ? Comme chaque dimanche on fait le point sur Info Tours…

Lundi : les choses devraient bien commencer avec un ciel dégagé au lever du jour en ce lundi férié ou certaines personnes travaillent quand même (vous savez, la journée de solidarité). Que vous bossiez ou non, vous devriez donc vous réveiller sous le Soleil avec 13° à Rochecorbon et Berthenay. Dans l’après-midi, il fera encore beau au Nord de la Loire avec plus de nuages, au Sud des averses voire des orages sont envisageables selon Météo France, la perturbation poursuivra sa remontée vers le Nord en fin de journée, et tout le département pourrait donc être concerné par quelques intempéries. Il fera maximum 23° à Tours et à Loches.

Mardi : retour au calme dans le ciel matinal, avec quelques nuages, éventuellement des petites gouttes sur le Lochois, 10° seulement le matin à Château-Renault, 23 l’après-midi sous les éclaircies de St Avertin mais comme pour la Pentecôte des orages pourraient se pointer en fin de journée sur toute la Touraine. Néanmoins, il s’agit d’un risque d’orages, donc il est aussi possible qu’il ne se passe rien du tout.

Mercredi : la tendance reste la même, avec à priori des éclaircies assez régulières mais toujours des nuages et une possibilité de coup de tonnerre de temps à autre dans l’après-midi. Il fera 12° le matin à St-Etienne-de-Chhigny, 25 à Cormery l’après-midi.

Jeudi : les éclaircies seront toujours là, et ce coup-ci les orages déjà rares devraient avoir totalement quitté le Val de Loire. Les températures commenceront à remonter assez sérieusement avec 14° le matin à Amboise, 27 à Langeais l’après-midi.

Vendredi : brouillard possible le matin, des éclaircies une fois qu’il se sera levé, mais sans doute plus de grisaille avec pas mal d’averses dans l’après-midi surtout dans le Sud-Touraine. 27° maximum à Chinon.

Samedi : journée sans averses mais avec éclaircies nombreuses, encore jusqu’à 27° l’après-midi.

Dimanche : averses possibles pour la seconde journée de Vitiloire à Tours, chaleur constante.