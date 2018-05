La pause s'impose toutes les 2h sur la route du Mans

A l'occasion du Grand Prix de France Moto, des espaces détente sont proposés aux motards.

La fondation Vinci Autoroutes se donne comme objectif de lutter contre contre l'insécurité routière et se mobilise notammen à l'occasion du Grand prix de France Moto 2018 qui se déroule au Mans ce week-end.

La fondation Vinci met en place pendant cette période 4 Relais Moto. Pour ce qui concerne notre région nous nous sommes déplacés sur celui implanté sur l'aire de Sarthe Touraine sur l'A 28 dans le sens province Paris.

A peine arrivés, on retrouve les ambassadeurs de la fondation qui sensibilisent les conducteurs de deux roues aux risques de la somnolence et leur proposent des conseils pour identifier les premiers signes d'endormissement et d'adopter les bons gestes.

En plus du café offert, des espaces siestes sont proposés pour leur permettre de retrouver un bon niveau d'éveil avant de reprendre la route.

Pendant ces deux jours un nombre important de motards profitera de cet espace mis en place mais également de la gratuité des péages sur le réseau Cofiroute ASF desservant le Mans.

Roger Pichot