Nouvel itinéraire à vélo en Touraine : Richelieu-Chinon

La voie verte est inaugurée ce week-end.

Les cyclistes du Sud Touraine n'ont pas attendu pour profiter de la voie verte toute neuve qui leur permet de relier tranquillement Chinon et Richelieu mais l'inauguration officielle c'est ce week-end..

Aménagée sur le passage d'une ancienne voie ferrée, située en pleine nature au coeur des coteaux de la Veude et de la Vienne, cette route dédiée aux déplacements doux, loin des voitures, fait 20km et permet d'observer la Forteresse de Chinon, le Château du Rivau, la Chapelle de Champigny-sur-Veude ou encore la belle ville de Richelieu via les vignes et les exploitations produisant des asperges, du safran ou des trufes.

Le chantier a coûté 1,5 million d'euros.

Au total, la région Centre-Val de Loire compte 4 000km de véloroutes (dont la Loire à Vélo et l'Indre à Vélo), 3 nouvelles grandes routes "d'intérêt national et européen" doivent ouvrir prochainement selon le Conseil Régional qui est chargé de leur aménagement. L'objectif est d'achever ce programme d'ici 2021.