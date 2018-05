Marie-Amélie Le Fur en Marianne à St Roch

La petite commune d’Indre-et-Loire s’offre une vitrine nationale.

C’est un beau symbole du sport régional qui a notamment brillé aux derniers Jeux Paralympiques de Rio en 2016 : avec déjà 3 médailles d’or olympiques, l’athlète Marie-Amélie Le Fur - originaire du Loir-et-Cher, a été choisie pour figurer Marianne au sein de la commune tourangelle de St Roch.



Ce samedi, une oeuvre réalisée par l’artiste tourangeau Michel Audiard, par ailleurs parrainée par un habitant de la commune très connu dans le monde la musique (Pascal Nègre) et la secrétaire d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, sera officiellement présentée aux habitants lors d’une cérémonie prévue ce samedi 19 mai à 10h30 devant la mairie.



Après avoir fait parler d’elle il y a peu pour l’inummation d’un motard avec sa moto (une première en France), St Roch s’affiche une nouvelle fois comme un village précurseur avec ce choix mettant en valeur le handisport : « son image peut servir de symbole renouvelé de notre République » explique le maire Alain Anceau. Marie-Amélie Le Fur sera d’ailleurs à St Roch ce week-end.



« Cette image met en avant une femme battante qui nous donne une belle leçon de vie » poursuit encore l’élu évoquant « une héroïne des temps modernes » à célébrer 60 ans après le début de la Vème République. En plus de la Marianne qui trônera désormais à la mairie de St Roch, trois exemplaires seront offerts à l’Elysée, au Sénat et à l’Assemblée Nationale, comme le veut la tradition.