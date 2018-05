Technic Burotic recrute en Indre-et-Loire

Deux postes sont à pourvoir.

L'entreprise tourangelle Technic Burotic cherche actuellement à renforcer son service commercial et recrute donc deux personnes : l'une, expérimentée, pour vendre des imprimantes multifonctions et des traceurs sur la Touraine, la Vienne et l'Indre, l'autre pour faire la promotion de caisses enregistreuses en Touraine (poste accessible aux débutant(e)s).

La clientèle ciblée : PME, PMI, administrations et professions libérales dans le premier cas, plutôt les commerces ou restaurants dans le second.

Le salaire dépend du profil, il comporte un fixe et une part variable suivant les objectifs fixés. Un véhicule de fonction, un PC et un smartphone sont fournis comme outils de travail.

Pour postuler, vous pouvez transmettre CV et lettre de motivation manuscrite à thierry.boireau@technicburotic.fr en mentionnant C-MULTI ou C-TPV dans l'objet du mail selon le poste qui vous intéresse. L'idéal est d'habité dans le secteur à couvrir et dans tous les cas d'avoir le permis, précise l'entreprise.

