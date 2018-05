Macron, 1 an après : la ministre Frédérique Vidal fait le bilan en Indre-et-Loire

Elle sera à Panzoult jeudi.

Lors de sa visite d'une journée et demi en Touraine au début de l'année, Emmanuel Macron avait voulu montrer l'image d'un président qui ne va pas seulement dans les grandes villes. Sa ministre de l'enseignement supérieur va marcher dans ses pas ce jeudi avec un déplacement officiel dans le département et dans une petite commune, Panzoult, tout près de Chinon.

Au programme de Frédérique Vidal : pas de visite d'établissement scolaire, d'université ou d'entreprise, seulement une réunion publique dans la salle Le Cube, Route de Chinon à Panzoult, et ce à partir de 17h. Objectif : faire le bilan des premières réformes et de la pédagogie sur le travail gouvernemental.

La ministre de l'enseignement supérieur n'est peut-être pas la plus connue du gouvernement d'Edouard Philippe mais elle est clairement visée par les étudiants et lycéens opposés à la réforme de l'accès à l'université, et qui l'avaient fait savoir fortement à Tours en bloquant la fac des Tanneurs ou les lycées de la ville avant les vacances de printemps avec par ailleurs des manifestations quasi quotidiennes. Le mouvement n'a pas été aussi intense que dans d'autres villes mais néanmoins assez important à l'image de la Touraine avec jusqu'à 1 500 jeunes dans la rue mi-avril.

Sans doute qu'une petite part d'entre eux trouvera le moyen de se faire entendre de la part de Frédérique Vidal ce jeudi...