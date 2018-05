Place aux Jeux c'est dimanche à Montlouis-sur-Loire

Un événement gratuit pour jouer en famille.

La Ville de Montlouis-sur-Loire organise la deuxième édition de Place aux Jeux dimanche 20 mai de 10h à 2h du matin entre la Place François Mitterrand et la Médiathèque Stéphane Hessel et célébrera par la même occasion les 5 ans de la Médiathèque.

Le public pourra donc découvrir trois "villages" : le village des jeux avec des jeux géants, des jeux sur table, etc... le village bien-être avec un marché d'exposants bien-être, des activités parents/enfants et des ateliers yoga, tai chi chuan, etc... et le village anniversaire de la Médiathèque avec des jeux d'anniversaire, un goûter d'anniversaire et des pinatas.

Les activités proposées tout au long de cette journée sont gratuites. Un bal animé par l'orchestre Fabien Thomas, viendra clôturer les festivités.

Programme complet :

Le Village des jeux

10h - 19h. Jouez en famille ou entre amis !

Jeux géants en bois, jeux de plateau, de cartes, de stratégie avec l’association «Dans le Blanc des Jeux» et la boutique «Tête de Linotte».

12h30 - 13h30. Le groupe «La Chimba» viendra animer votre repas.

10h - 19h. Répondez aux questions de notre animateur en triporteur et remportez de nombreux lots !

Le Village bien-être :



10h - 19h. Espace de créations parents/ enfants. Par le CSC La Passerelle.

11h - 12h. Atelier de création de barres énergétiques. Par le CSC La Passerelle. 14h - 20h. Massages. Par Manuel Grandchamp.

Les ateliers bien-être (sur inscription sur le site Internet de la ville www.ville-montlouis-loire.fr) ou au 02 47 45 85 02, jusqu’au 16 mai :

10h15 - 11h15. Yoga parents/enfants. Salle du Conseil municipal. Par Yann Constanza. 11h30 - 12h30. Biodanza. Salle du Conseil municipal. Par Adèle Corbel.

14h - 15h. Yoga Bien-être. Salle du Conseil municipal. Par Yann Constanza.

14h - 15h. Tai chi. Jardin de l’Hoplia par Éric Bénard.

14h30 - 15h30. Atelier de création de savons par les Savons d’Amélie.

14h - 16h. Atelier Quiet book / Tissus collés par le CSC la Passerelle.

15h15 - 16h15. Méditation pour enfants (7 à 12 ans). Salle du Conseil municipal. Par Anne-Laure Le Bihan Poudec.

16h30 - 17h30. Méditation. Salle du conseil municipal. Par Lionel Cruzille.

16h30 -17h30. Atelier de création de savons par les Savons d’Amélie.

16h45 - 17h45. Qi gong. Jardin de l’Hoplia par Jeannine Masvaleix.

18h - 19h. Yoga du rire. Jardin de l’Hoplia par Bernard André.

Le Village anniversaire de la Médiathèque :

Expositions : «L’Hoplia invite ses amis dans le jardin», par Lionel Tonda et «Une médiathèque cékoidonc ?»

10h - 19h. Chasse au trésor sur les 3 villages.

10h - 19h. Jeux géants pour les tous petits par «Bric à Notes».

10h30 - 12h30. Jeux d’anniversaire à gogo.

14h - 18h. Construisez votre bateau en bois avec les «Brico Joueurs».

14h - 18h. Réalisation d’un graff. Par Kevin Le Gall.

14h30 - 15h30. Temps du Conte «Surprise-Surprise» par Maud Béraudy, clown et conteuse.

14h30 - 18h30. Atelier cirque par la compagnie «Pass’moi L’cirk.»

15h30 - 16h30. Animation musicale par le groupe «La Chimba».

16h. Super goûter d’anniversaire.

17h. Cassons la Piñata ! La Médiathèque en partenariat avec le CSC La Passerelle.

Bal de 21h à 2h et restauration toute la journée.

D'après communiqué.